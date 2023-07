A política é um negócio

Quando um cidadão resolve ingressar na política ele antevê um negócio. Porque poder é negócio e política é a porta para que desejos pessoais se tornem realidade. O eleitor, que não é bobo, sabe disso. Mas vota em nome da “democracia”.

A escolha para cargos e funções importantes no Executivo e demais poderes é também parte desse negócio. A primazia de indicar amigos para compor quadros na República apenas revela a extensão da blindagem que os “negócios” necessitam. Afinal, esses representantes do povo precisam dormir sem o receio de a Polícia Federal arrombar o portão da casa e fazer buscas e apreensões nas madrugadas. Esse tempo está acabando. Ou em vias de acabar.

O Poder Executivo é uma máquina de fazer dinheiro e em torno dele se reúnem empresários, bancos, comerciantes, agiotas e toda espécie de trapaceiros.

O Poder Legislativo é outra máquina: não faz dinheiro, mas dispõe de instrumentos que invés de fortalecer a representatividade do eleitorado, torna o parlamentar um coronelzinho com poderes (dinheiro) para manter currais eleitorais. Para isso contribuem as emendas, os fundos partidários, os orçamentos secretos, a indicação de amigos para ocupar cargos em estatais, as “conversas de pé de ouvido” que facilitam as votações e aprovação de projetos do Executivo.

No final, quase ninguém presta.

Falta representatividade. Falta democracia.

O povo não é bobo. Um dia se rebela contra isso…