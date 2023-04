Pesquisa sobre candidatos a prefeito é precoce, mas revela ambições

Nada contra os políticos. Eles formam um dos poderes da República que, quando funciona, a democracia ganha vitalidade na medida em que seus representantes legislam e fiscalizam as ações do Executivo. O Legislativo, ao menos em tese, representa o povo. Mas a prática é outra: os políticos, que formam a estrutura desse Poder, estão sempre pensando na próxima eleição e como podem comandar as cidades e administrar orçamentos, ditar as regras de um jogo onde o principal ator, o povo, geralmente é excluído.

Vejam só: a mais de 500 dias da próxima eleição já tem políticos encomendando pesquisa sobre a preferência do eleitorado para prefeito de Manaus. Como se essa preferência não se diluísse com o tempo. Alguns que aparecem na linha de frente geralmente terminam como fantasmas, com popularidade diluída.

Ser o “fodão”é coisa boa, quando natural. Mas o erro de alguns políticos é “forçar a barra” para ficar no centro das atenções. Isso, quanto mal administrado e em razão de transtornos de personalidade, produz exatamente o contrário do pretendido: rejeição e antipatia.

O eleitor tem uma leitura própria desse tipo de político. Uma dos sintomas, logo notado, é que não conclui mandato e está sempre propenso a pular de cargo a cada eleição, fazendo uma escadinha que pode levar ao topo, mas produz caos – pela falta de equilíbrio e experiência. Manaus não merece.