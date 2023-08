O vexame que mistura lixo, desrespeito à lei e interesses nada republicanos

Em boa hora o conselheiro Mário Melo, do TCE, suspendeu duas licenças ambientais concedidas pelo Ipaam para construção do novo aterro sanitário na Br 174. A medida, embora necessária, chega com certo atraso em razão da obra estar praticamente concluída. A forma como a construção foi feita, sob forte sigilo, revela por si mesmo a intenção de burlar uma decisão do STF que proibiu a construção de aterros em áreas de preservação, devido a impactos ao meio ambiente, argumento também utilizado por Mário Melo.

O aterro compromete todo um ecossistema preservado por lei - uma aérea de preservação ambiental no entorno da bacia de um rio importante - o Tarumã-açu. Qualquer explicação dada para a continuidade do projeto esbarra numa decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe esse tipo de construção em APPS exatamente para preservar água, ar, solo, micróbios e animais.

A licença concedida pelo Ipaam à Ecomanaus, do grupo Marquise, para construção do aterro tem vícios. Começa na impropriedade de contrariar uma decisão do STF. É duplamente imprópria, pois sua natureza é menos técnica e mais política.

O instituto, de certa forma, priorizou o interesse privado ao interesse público e o resultado é esse vexame todo.

Há ainda muita explicação a ser dada em relação ao aterro sanitário construído em área de preservação:

É uma parceria público - privada?

Qual a parte que cabe ao município?

É uma concessão? Em que termos?

O investimento é apenas privado?

Houve licitação para a obra?

Com base em que estudo o local - uma APP - reconhecidamente impróprio, foi escolhido?

O problema do lixo é variado: se de um lado causa pobreza e doenças, ou produz um exército de caçadores de garrafa pets e latas para vencerem a miséria, na outra ponta estão os super-ricos, doidos por dinheiro, faturando fortunas com a coleta. Nessa parte da pirâmide, longe do fedor do chorume nauseante, há outros atores - intermediários acima do peso e políticos sem escrúpulos…