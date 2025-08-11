O retorno da censura, agora privatizada





Depois que o STF privatizou a censura no Brasil, as big-techs começaram uma limpa em conteúdos considerados ofensivos a terceiros. São inúmeras as queixas de usuários que estão perdendo perfis no Facebook, Instagram e X, por iniciativa própria das plataformas, ou por medida extrajudicial apresentada diretamente por pessoas que se dizem ofendidas.

No Amazonas, dois sites com perfis nas redes estão sob severa vigilância depois de as plataformas terem sido provocadas extrajudicialmente por pessoas que alegaram ofensas graves: Portal CM 7 e Portal do Zacarias.

A medida é justificada com base em decisão do STF que reinterpretou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ampliando a responsabilidade das plataformas mesmo sem ordem judicial prévia.

Isso abre caminho para uma expansão silenciosa da censura privada, que não distingue espectros políticos e atinge igualmente vozes da direita, da esquerda e de quem se excede ao exercer o direito a liberdade de crítica.

Esse quadro tende a gerar uma enxurrada de ações judiciais, com usuários alegando cerceamento de expressão e plataformas defendendo-se por estarem apenas cumprindo a orientação da Corte.

Ironicamente, muitas dessas disputas podem terminar no próprio STF, em reclamações constitucionais de ambos os lados.

Quando isso ocorrer, a Corte estará diante de um dilema: rever a interpretação que estimulou tais práticas ou reafirmá-la, mesmo diante de abusos. Em qualquer cenário, o risco de erosão da confiança institucional é inevitável.