O poder político e seus crimes
Por Raimundo de Holanda
30/08/2025 19h27 — em
Bastidores da Política
- Não é apenas o PCC infiltrado no centro do poder que ameaça a democracia. Mas também o poder político que se tornou criminoso.
A citação indireta de Lula ao deputado Nicolas Ferreira, de que o parlamentar defendeu o crime organizado” no episódio do vídeo lançado em janeiro, em que Nicolas fez especulações sobre uma suposta taxação do PIX, vai render. O parlamentar diz que moverá ação contra Lula no Judiciário, leia-se STF, mas a corte de justiça já escolheu um lado.
E vamos ser francos. Há uma tênue fronteira entre crime organizado e associação criminosa.
Pelo número de pessoas envolvidas na corrupção da Petrobras no governo Dilma, no esquema de lavagem de dinheiro com subornos tendo como protagonistas grandes empreiteiras, e os crimes financeiros que levaram à prisão do presidente Lula em 2018, havia roubo, desvio e lavagem de dinheiro estruturada e uma forte organização criminosa tão poderosa, pelo seu viés politico e criminal quanto o PCC.
O País está a mercê desses grupos . E não há saída. Estamos no fundo do poço.
Não é apenas o PCC infiltrado no centro do poder que ameaça a democracia. É o poder político que se tornou criminoso.
