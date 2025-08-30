O poder político e seus crimes





A citação indireta de Lula ao deputado Nicolas Ferreira, de que o parlamentar defendeu o crime organizado” no episódio do vídeo lançado em janeiro, em que Nicolas fez especulações sobre uma suposta taxação do PIX, vai render. O parlamentar diz que moverá ação contra Lula no Judiciário, leia-se STF, mas a corte de justiça já escolheu um lado.

E vamos ser francos. Há uma tênue fronteira entre crime organizado e associação criminosa.

Pelo número de pessoas envolvidas na corrupção da Petrobras no governo Dilma, no esquema de lavagem de dinheiro com subornos tendo como protagonistas grandes empreiteiras, e os crimes financeiros que levaram à prisão do presidente Lula em 2018, havia roubo, desvio e lavagem de dinheiro estruturada e uma forte organização criminosa tão poderosa, pelo seu viés politico e criminal quanto o PCC.

O País está a mercê desses grupos . E não há saída. Estamos no fundo do poço.

Não é apenas o PCC infiltrado no centro do poder que ameaça a democracia. É o poder político que se tornou criminoso.