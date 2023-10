O mundo de nossa infância era outro…

O dia 12 está chegando. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, dia do descobrimento do Continente Americano, por Cristóvão Colombo. E dia da criança - que é de fato o mais lembrado.

Quem tem criança em casa sabe o quanto essa data mexe com o bolso - elas exigem demais e muitas vezes cometemos o erro de oferecer o que não podíamos ou não devíamos - o celular - a chave que abre a porta para um mundo cheio de armadilhas.

O fazemos por amor, mas perdemos na medida em que elas perdem. E sofremos na medida em que elas sofrem. Em pouco tempo vemos desaparecer o que elas têm de mais belo: a inocência.

O mundo de nossa infância foi outro. Era mais fácil para nossos pais nos preservar. Brincávamos, líamos, estudávamos, ajudávamos em casa nos trabalhos domésticos. Íamos à igreja aos domingos porque nossos pais diziam que Deus estava lá. E acreditávamos.

Na verdade, não nos preparamos para o mundo no qual criaríamos nossos filhos, com tantas transformações, com o amor e o ódio, a verdade e a mentira, o sexo e o vício, a paz e a guerra sendo oferecidos em uma tela de 5,5 polegadas.

Nossas crianças são desafiadas a fazer escolhas. Desafios que não tivemos. O nosso mundo era doce e sereno. O delas é veloz e ao mesmo tempo fugaz, passageiro. Como é difícil compreender e acompanhar…