O homem sombra e os ataques a Omar Aziz

É compreensível que a imprensa do Sul e Sudeste tenha se posicionado em favor da ministra Marina Silva e feito críticas ao comportamento de parlamentares do Amazonas na audiência com a ministra no Senado.

De fato, houve algum excesso, mas no geral o que não agrada ao pessoal de outras regiões é o desenvolvimento da Amazônia, vista como outro mundo.

Mas, se no Sul a repercussão foi ruim, em Manaus foi positiva. Era preciso soltar o verbo, como fez o senador Omar Aziz, não apenas para chamar a atenção de um governo que embora não reconheça em Marina a capacidade sequer de presidir a COP 30, que será realizada em Belém no final deste ano, a mantém no cargo apenas pela simpatia internacional que ela ganhou por facilitar a presença de ONGs na Amazônia e sobre as quais recaem graves suspeições - inclusive de pesquisas não autorizadas na região.

Mas há quem se aproveite para atacar o senador Omar Aziz em Manaus. Mas quem ? Um anão da política, escondido em um subgabinete, com um pé na prefeitura e outro no governo do Estado, com uma sede inesgotável de poder.

A capacidade de ele transitar em dois níveis de governo alimenta suas ambições.

Quase ninguém o conhece, mas é chamado pelos mais próximos de "o zeloso", o "cuidadoso", que é parte do significado geral de seu nome. Age nas sombras.

Sua digital aparece nos ataques ferozes de certo blog ao senador Omar Aziz. Por enquanto está nas sombras e pode ser engolido por elas...