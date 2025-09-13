Manaus travada





Mais de um milhão de carros circulam em Manaus. Não é para menos. A renda do amazonense cresceu na última década, mas a infraestrutura empacou na falta de investimentos. A mola mestra do crescimento da renda é a atividade industrial em franca expansão.

A chamada "riqueza" é transportada por centenas de carretas, o que complica ainda mais o trânsito e expõe as vísceras de uma cidade onde a ocupação do solo é feita de forma desordenada.

Se de um lado falta recursos para abrir novas avenidas, de outro as invasões de terras travam qualquer projeto futuro que permita sem embaraços a interligação da área industrial aos portos, sem os gargalos de hoje.

O presidente Lula, em visita recente a Manaus, foi quem melhor traduziu o caos provocado pela falta de investimentos em novas vias:

"Um trânsito desgraçado. Puta merda. Caraca, meu. Puta merda, quanto tempo demoramos. Pegamos um trânsito desgraçado nessa avenida aí. Puta merda. Caraca, meu. Quanto tempo demoramos!!".

O problema não está apenas na Avenida Rodrigo Otávio, citada por Lula, mas em toda a cidade.

Contribui ainda para o caos obras da Águas de Manaus e da Cigás, sem controle, sem fiscalização do poder público, sem licenças ambientais, em evidente desrespeito ao manauara.