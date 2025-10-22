Governo tem projeto ruim para combater as facções





O projeto antifacção, apresentado pelo Ministério da Justiça é interessante. Mostra a preocupação do governo com o avanço das organizações criminosas no Brasil, mas de outro comete o deslize de propor aumento de penas sem indicar avanços na expansão e melhoria do sistema carcerário.

O domínio das facções começa exatamente nos presídios, onde presos são recrutados e os criminosos se organizam. Os presídios têm dono e não é o estado brasileiro. São as facções.

O aumento das penas, além de não inibir as ações criminosas, cai como uma luva nos interesses das organizações, na medida em que haverá mais oferta de material humano para o exército de bandidos que controla grande parte das cidades brasileiras - a maioria egressa do sistema penitenciário.

O projeto parece ter sido feito no improviso, numa conversa de bar e anotado em lenço de papel.

Não é possível que o governo anuncie no seu projeto que policiais poderão se infiltrar nas organizações ou abrir empresas para vender, comprar, intermediar negócios com o crime.

Embora isso faça parte de um serviço de inteligência bem elaborado, os riscos de cooptação de agentes do estado pelo crime - em razão de lucros - é imenso.

Pior, o contribuinte vai bancar esses investimentos, supostamente para combater as organizações criminosas.

O projeto é ruim e pode, lá frente, se tornar um aliado daquilo que o governo pretende combater - as facções.