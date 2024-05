Globo seduz governo do Amazonas. Sociedade quer explicações

A audiência da Globo vem caindo diante do surgimento de novas mídias, mas ainda que continue sendo a mais sintonizada pelo telespectador, não dá ao governador do Amazonas o direito de subtrair acordos legais anteriormente estabelecidos.

Mesmo considerando que a Globo, com sua capacidade de informar, desinformar (lembram do episódio da Escola Base?), levantar a bola ou destruir qualquer governo, a euforia do governador Wilson Lima faria sentido se o contrato firmado com a emissora fosse divulgado, mostrando as vantagens financeiras dessa concessão.

Como nas transmissões do Carnaval e dos jogos de futebol, a Globo paga pela transmissão. Quanto pagará para transmitir o Festival de Parintins? É esse o ponto que, se esclarecido, pode até justificar, em termos, a forma como o governador Wilson Lima conduziu um negócio ainda nebuloso.

Primeiro precisa esclarecer quem financiou o jatinho que saiu de Manaus para buscar em Parintins representantes do Caprichoso e Garantido para reunir com (ele, o governador e) o empresário Phelippe Daou, momento em que o suposto contrato foi firmado.

Foi a Globo ? Foi Phelippe Daou ou o contribuinte - você que está lendo a coluna e que vai pagar mais uma vez pelos excessos do governo?

Segundo, se houve um contrato, quais valores envolvidos? Quanto a Globo destinará a cada bumbá e ao governo do Amazonas?

É sabido que a decisão da Globo de entrar na disputa pela transmissão do festival de Parintins ocorreu depois que empresas de grande porte que patrocinaram o Big Brother Brasil mostraram interesse. No reality Show estima-se que a emissora faturou com patrocínio R$ 1,5 bilhão.

Como a Globo gosta de dinheiro - quem não gosta? - é muito provável que trabalhe com estimativa de faturamento de ao menos metade desse valor com o Festival de Parintins.

Muita coisa ainda precisa ser esclarecida. E o govenador pode fazer isso, em razão de um dever constitucional - de dar transparência aos atos de seu governo.