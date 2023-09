A fumaça, o calor e a tempestade em Manaus

A chuva chegou contrariando a previsão de especialistas. E chegou forte, com ventos de até 50 quilômetros por hora. No dia anterior, terça, a temperatura subiu além do previsto: ficou em 38 graus, com sensação térmica de 41 em algumas áreas de Manaus.

Quem estava preocupado com a própria vida e seus problemas ficou surpreso com a mudança radical do tempo. Da manhã de céu azul, borrado por uma densa cortina de fumaça provocada pelas queimadas ao temporal, que derrubou árvores e destelhou casas.

O mundo que conhecemos está mudando e muita gente nem percebe.

Sem um esforço coletivo não vamos salvar esse planeta, nem assegurar que nossos netos ou bisnetos o herdarão sem as feridas que estamos abrindo.