Somente estados do Norte verão Festival de Parintins pela 'Globo'

O interesse na transmissão do Festival de Parintins não envolve diretamente a cúpula da Globo, mas o empresário Phelippe Daou JR.

Apenas lances do festival serão exibidos durante o Fantástico, programa dominical da rede carioca, enquanto canais secundários, como o Viva, inseridos no Globoplay, onde o acesso é restrito, farão a cobertura ainda que parcial. A Globo Internacional, que também pode transmitir o evento, é um canal para assinantes no exterior.

O anúncio da entrada da Globo na transmissão do festival foi feito na semana passada pelo governador Wilson Lima, justificando que se tratava da segunda maior rede de TV do Mundo.

Essa euforia começa a se esgotar no próprio governo, com a dificuldade de redigir os termos de um contrato no qual Caprichoso e Garantido são partes e querem levar ao menos R$ 1,5 milhão cada um. A Rede Amazônica parece pouco disposta a pagar essa conta. O risco é o governo jogar esse encargo para o contribuinte. Você.

A entrada da Rede Amazônica na transmissão do festival joga para escanteio um contrato de exclusividade mantido com a Rede Calderaro de Comunicações. O Portal do Holanda apurou que o governo ainda não comunicou aos Calderaro o rompimento do contrato. Parte do princípio que a TV A Crítica continuará fazendo a transmissão. O que perde é a exclusividade. A coisa caminha para a judicialização.