Exportando criminosos

O fluxo migratório é um problema sério que afeta também o Brasil. Os cerca de 1 milhão de venezuelanos que entraram no País nos últimos 6 anos- o equivalente a metade da população de Manaus - chegaram em sua maioria com a roupa do corpo. São famílias que fogem especialmente da fome ou da perseguição política. Mas havia, no meio deles, criminosos exportados pelo governo Maduro.

Identificá-los não é uma tarefa fácil, até porque muitos entraram pela fronteira sem passar pelo crivo das autoridades de imigração.

Coincidentemente ou não, foi nesse período que a facção criminosa Trem de Aragua começou a atuar em Roraima e Manaus, aumentando as disputas com o CV por território.

Esse um problema que deve aumentar com o distanciamento do governo Lula com o presidente Maduro.

Agir é preciso. Antes de apresentar Emenda Constitucional com a justificativa de melhorar a segurança pública, mas expondo claramente seu desejo de minar a autonomia dos estados na área, o governo Lula precisa olhar para o ex-amigo Maduro e o que ele está mandando para o Brasil.

OBS: Dos cerca de 1 milhão de venezuelanos que entraram legalmente no Brasil, apenas 500 mil permanecem no país. Os demais, com melhores condições econômicas e formação profissional, tomaram rumo do Panamá e outras nações.