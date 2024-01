Eleição em Manaus vai medir força de Bolsonaro e Lula

A eleição para prefeito de Manaus deve medir o tamanho da popularidade do ex-presidente Bolsonaro e de Lula. A cidade deu a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, 622.846 votos, com Lula obtendo 430.562.

O ex-presidente demonstrou um inegável poder de transferir votos. Seu candidato ao Senado, Coronel Menezes, obteve uma votação histórica: 544.262 eleitores sufragaram seu nome, mas perdeu na votação geral no Estado para o hoje senador Omar Aziz (PSD). Um ano depois, a popularidade do ex-presidente continua em alta, é o que revelam pesquisas realizadas nos últimos meses.

AMOM CANDIDATO DA FEDERAÇÃO

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), disse à coluna que o candidato da Federação - união de partidos - para disputar a Prefeitura de Manaus este ano é o deputado do Cidadania, Amom Mandel Lins, a não ser que o parlamentar não queira entrar na disputa, o que ele descarta.

PSDB e Cidadania formalizaram a Federação junto ao Tribunal Superior Eleitoral em 2022 e devem caminhar unidos até o pleito de 2026. Os dois partidos atuam em bloco no Congresso Nacional.

Plínio reúne esta semana com Amom e deve anunciar o seu nome como pré-candidato.

Uma semana atrás, Amom envolveu-se em uma polêmica ao dizer que não entraria na disputa eleitoral deste ano, mas logo em seguida voltou atrás, afirmando que “nunca saiu de minha boca que desistia”.

O vai e vem de Amom permitiu que outro ator entrasse em cena. O deputado Wilker Barreto chegou a anunciar que, no vácuo deixado por Amom, colocava seu nome para análise do Cidadania.

Wilker disse que na possibilidade de o partido optar por outro nome, tem carta branca para procurar outra agremiação e se lançar candidato à Prefeitura de Manaus,

O deputado Alberto Neto (PL) também entrou em cena. O parlamentar diz que é pré-candidato e conta com o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Mas o parlamentar enfrenta resistência dentro do PL. O Coronel Menezes e sua filha Débora Menezes são as pedras em seu sapato.

Neto tem afirmado que Bolsonaro vem a Manaus lançar sua candidatura, mas não disse quando.

Por enquanto, certo mesmo é a pré-candidatura do prefeito de Manaus, David Almeida, que vem aparecendo como favorito nas pesquisas de intenção de votos realizadas pelos institutos Perspectiva e pela Action.