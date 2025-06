Duas vagas de senador e a possibilidade de renovação em 2026

O grande dilema da maioria dos partidos políticos está na definição dos nomes que disputarão as duas vagas de senador pelo Amazonas. O MDB tem pré-candidato pronto para a convenção de meados de julho do próximo ano: Eduardo Braga.

O PSDB marchará com Plínio Valério, mas os problemas começam aí. O eleitor tem pregado peças nos partidos e os caciques caminham em campo minado. Eduardo Braga já experimentou isso na eleição de 2018, quando foi reeleito com 607.286 votos, menos 200 mil (ou 834.809 conferidos ao primeiro colocado, o imprevisível Plínio Valério).

Luiz Castro encostou em Braga e ameaçou o favoritismo do senador, contabilizando 581.553 votos. Surpresa maior foram os votos conferidos a Alfredo Nascimento, criticado por sua participação no Ministério dos Transportes e seu distanciamento do Amazonas. Mas o eleitor não olhou por esse lado, e apertou o numero de Alfredo 569.766 vezes. Foi uma votação significativa.

É o efeito do segundo voto, geralmente pulverizado e que as pesquisas têm dificuldade de avaliar.

Outra participação surpreendente naquela eleição foi a da ex-deputada e senadora Vanessa Grazziotin, com 373.948 votos. E quem diria que o novato, mas sempre insistente Hissa Abrahão obtivesse, naquele mesmo pleito, 282.733 votos?

Apenas para efeito de comparação, a soma dos votos do quarto e quinto colocado no pleito de 2018, Vanessa Hissa totaliza 656.585 votos, portanto mais que a votação de Braga.

Como se vê, eleição no qual o eleitor vota simultaneamente em dois candidatos não tem favoritos.

A experiência das últimas eleições revela que qualquer candidato pode obter votos e se eleger.

Mas quais as possibilidades de reeleição de Eduardo Braga e Plinio Valério? Depende de vários fatores - do humor do eleitorado com Braga e seu incorrigível defeito de inserir jabutis em medidas provisórias nas quais é escolhido como relator, e os impactos da opção de Plínio pelos valores da direita.

Some-se a isso a eventual entrada do governador Wilson Lima na disputa, além do Coronel Menezes e de outros nomes para os quais o primeiro ou segundo voto será destinado pelo eleitor.

A eleição de 2018 pode servir como exemplo e alerta. É possível que o Amazonas ganhe dois novos senadores...