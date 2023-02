Brasil utiliza cloroquina jurídica e cadeia para conter o extremismo

Você pode não gostar do PT, de Lula ou das pessoas do seu entorno. Mas nada o autoriza a agredi-los ou sugerir que alguém atire na cara do presidente. O fato envolvendo o advogado de Lula, Cristiano Zanin, hostilizado em um banheiro de Brasilia, é apenas mais um exemplo da loucura coletiva que se espalhou pelo País durante os últimos quatro anos, cindiu o Brasil, dividiu famílias, afastou amigos e contaminou as instituições.

Atribuir apenas ao bolsonarismo esse tipo de comportamento doentio é um erro. O País adoeceu e o remédio adotado até aqui não funciona.

A intolerância e suas derivações vêm sendo tratadas com uma espécie de cloroquina jurídica, quando há a necessidade de uma vacina capaz de conter o ódio que se espalhou como um vírus.

Ou não se explicaria como pessoas com formação superior, envolvidos com atividades sociais, que tinham boas relações com a família e os amigos de repente se afastaram, exibindo seus demônios ou revelando seus medos e fracassos.

Uma enquete nas redes sociais, perguntando quem atiraria na cara do Lula, como fez o jogador Wallace, do Cruzeiro, não pode ser uma brincadeira. Tem algo de profundamente doentio nesse comportamento, que deixou de ser individual para se tornar coletivo.

Há centenas, milhares de casos semelhantes, que não vêm a público.

Mas essa é uma doença curável em uma verdadeira democracia.

Apaziguar é o verbo e o caminho a ser seguido. Torpedear qualquer iniciativa nesse sentido, sob a alegação de que “a democracia brasileira não irá suportar a ignóbil politica de apaziguamento…’’, como disse recentemente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é adotar o mesmo negacionismo do bolsonarismo, só que agora contra a pacificação do País.

Seguir esse conselho é levar o Brasil ao precipício e ver rompida a última barreira que ainda garante o sonho de emendar o que sobrou de um País profundamente abalado e dividido.

O efeito colateral desse remédio contraindicado para reconstruir a democracia e assegurar o Estado de Direito é o caos, que se deseja evitar a todo custo.

Wallace pede desculpas após post sobre tiro em Lula pic.twitter.com/kYp2h64UGc — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 31, 2023

