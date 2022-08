Braga pode virar o jogo e assumir a ponta. Estão deixando...

O senador Eduardo Braga (MDB) será o grande beneficiado com a visita de Lula a Manaus em setembro, no auge da campanha presidencial. Terceiro colocado na disputa do governo do Amazonas, Braga sabe que o PT local aceitou compor com ele por mera conveniência - quer um palanque consolidado para Lula, mas seus candidatos a deputado federal e estadual, em sua maioria, tem outras preferências. Já Lula não busca apenas um palanque, quer vender Braga como a melhor opção para o Amazonas, o que deve turbinar a candidatura do senador.

Catapultar Braga para um eventual segundo turno é uma possibilidade real, em razão dos erros cometidos especialmente pela campanha do governador Amazonino Mendes.

Não é Wilson, que apesar de aparecer em segundo lugar nas pesquisas, que ameaça Amazonino. É a capacidade de Braga assumir um protagonismo maior na campanha e o quadro se inverter, com o ex-governador encolhendo, Wilson se mantendo onde está, com três máquinas poderosas fazendo o papel que sabem fazer em campanhas eleitorais.

As peças estão no tabuleiros e serão mexidas ou trocadas de lugar no seu tempo.

A campanha de Amazonino deve compreender que o arsenal contra o Wilson Lima deve ser guardado para um eventual segundo turno. E deve ser pesado, destrutivo.

Desperdiçá-lo agora, é um monumental erro, que de início, produz o contrário do pretendido: vitimiza o governador, enquanto Eduardo Braga - que tem seus defeitos mas é inegavelmente inteligente, espera o momento adequado para pisar no acelerador. O risco é ele ganhar tração, desenvolver velocidade e não ser alcançado.

Braga tem tempo na TV para convencer o eleitor indeciso. O tempo de Amazonino é exíguo e o fundo partidário destinado à Federação da qual ele é candidato, deve passar em muitas mãos gulosas, e quando chegar às suas entenderá o trocado que isso representa.

Braga tem recursos desse mesmo fundo que vão inevitavelmente fazer sua campanha avançar. Braga tem Omar como candidato ao Senado, consciente de que os dois farão dobradinha com Lula.

Amazonino tem Arthur, sempre muito dividido e cheio de surpresas, muitas vezes confundindo o seu próprio time. Na prática, Amazonino conta com consigo mesmo.

Ja Wilson Lima terá Bolsonaro ao seu lado, com um eleitorado quase cativo e as máquinas rodando sem parar, além de um mago, com capacidade de fazer Wilson levitar...