Braga pode desistir de disputar o governo do Amazonas

Com 17,5 por cento da preferência do eleitorado*, segundo pesquisa de 31 de maio realizada pela empresa Perspectiva, o senador Eduardo Braga figura entre os três candidatos mais bem avaliados para a disputa do governo do Amazonas no pleito de outubro. Seria um candidato potencialmente competitivo, mas a 100 dias das eleições não sabe se concorrerá.

Braga diz que depende do povo “querer mudanças sérias e radicais” no governo, para sair candidato, mas por trás dessa frase há um vácuo de tempo que o senador não conseguiu preencher. Tempo no qual pré-candidatos adversários e partidos se articularam ou criaram federações. Braga agiu muito tarde e a tentativa de compor com as esquerdas tem fracassado até aqui.

O pronunciamento que fez neste domingo, em encontro com eleitores, pareceu mais a antecipação de uma muito provável desistência.

A desistência, se ocorrer, fomentará ainda mais a polarização entre os candidatos Wilson Lima e Amazonino Mendes, mas será uma grande perda para o debate político.

Braga foi governador por dois mandatos, trouxe empresas como a Samsung para Manaus, construiu a ponte Rio Negro, estimulou ações de proteção do meio ambiente, com a criação da Fundação Amazônia Sustentável. Estava entre os políticos brasileiros que advertiam para as mudanças climáticas e as ameaças que representavam para o Planeta.

Defendeu, como poucos, o uso de crédito de carbono como moeda sustentável para assegurar investimentos estrangeiros na região. É senador da República. Sua eventual saída da disputa – espera-se que não ocorra – deixará a eleição para o governo reduzida a poucos candidatos com chances de se eleger, e mais pobre.

*Na pesquisa estimulada, divulgada pela Perspectiva em 31 de maio (quando os nomes dos postulantes são apresentados), Braga aparece atrás Wilson Lima e Amazonino Mendes, com 17,7%