Braga ou Wilson? Bolsonaro ou Lula?

É a pergunta para a qual há respostas. Braga governou o Amazonas por dois mandatos, é senador, foi ministro de Estado e é um homem inegavelmente preparado. Seu modo de governar, com os pulsos, é que não agrada. Já Wilson vem de um aprendizado importante. Dois anos de pandemia colocaram seu governo em um nevoeiro onde era quase impossível ver a linha do horizonte. Entre se omitir e tomar decisões na tentativa de impedir o avanço da Covid 19, e salvar vidas, ele agiu. Se as opções geraram controvérsias e foram tomadas em um momento difícil, cabe reconhecer o esforço que ele fez para enfrentar o maior desafio deste século - e que afetou não apenas o Estado do Amazonas, mas o País e o mundo.

A favor de Wilson o fato de ele ter permanecido em Manaus, enquanto Braga ficou fora do Amazonas no momento mais dramático enfrentado pelos amazonenses.

Repetindo à pergunta do início da coluna - Braga ou Wilson? Fico com Wilson, porque apesar de todos os defeitos a ele atribuídos, não abandonou os amazonenses durante a pandemia e aprendeu a governar com o cérebro.

Bolsonaro ou Lula? Este é o caso de escolher entre a arrogância e a compaixão, entre a barbárie e a lei (que Bolsonaro tanto tem desrespeitado). É uma opção entre o caos e a esperança. Fico com Lula. E você ?