BR 319, a rodovia do esquecimento





O contraste salta aos olhos — e, para o Estado do Amazonas, é especialmente amargo. Enquanto o governo federal insiste em avançar na exploração de petróleo na margem equatorial, com aval do Ibama e discurso de modernidade energética, a BR-319 segue esquecida, atolada em pareceres e impasses ambientais que há décadas impedem sua recuperação. Trata-se da única rodovia que liga Manaus ao restante do país por terra, símbolo maior da integração nacional negada.

A incoerência não é apenas do sistema que marginaliza os interesses do Estado do Amazonas. Ela está na própria fala presidencial. O mesmo governo que exalta a pesquisa de petróleo na costa norte hesita em defender, com igual vigor, a reconstrução da estrada que liga o coração da Amazônia ao restante do país.

Seria ótimo se Lula viesse amanhã e dissesse que, mais uma vez, se equivocou — e que se atrapalhou ao não incluir a BR-319 em seu discurso sobre desenvolvimento responsável. Afinal, o presidente costuma admitir que erra.

