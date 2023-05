A aposta que Pauderney fez e perdeu

O ex-deputado Pauderney Avelino fez uma aposta arriscada. Brigou pelo comando do União Brasil no Amazonas, ganhou a convenção mas perdeu no tapetão. Era previsível que a maré a seu favor invadisse a praia e o pegasse sem calção de banho. Mas os percalços do ex-deputado não terminaram aí. Foi exonerado da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que vinha idealizando como ponte para as eleições de 2024.

Pauderney, que na politica soube escolher os adversários e dobrá-los, desta vez fez uma opção errada: quem estava do outro lado, puxando a corda no braço era o governador Wilson Lima, a quem o então secretário estava subordinado. Deu no que deu.

Não se pode tirar os méritos de Pauderney enquanto deputado em várias legislaturas, como defensor do modelo Zona Franca de Manaus e um estudioso da legislação de incentivos que balizam o modelo.Nem se pode condenar o fato de reivindicar o comando de um partido que, embora tenha mudado de nome - de PFL, depois Dem para União Brasil - manteve durante anos a coerência de não se filiar a outra agremiação partidária

Mas os tempos mudaram, novas lideranças surgiram, com múltiplos interesses. Sem mandato, perdeu articulação com o comando nacional do partido e acaba de sofrer uma derrota provavelmente não reversível. E se não perdeu a chance de voltar à Câmara dos Deputados nas próximas eleições, a tornou menor, sem o braço do governo para sua voz chegar a um eleitorado cada vez mais alheio a idéias e valores.