Antes de ser sabatinado, Zanin faz atalhos e descobre o caminho das pedras

O advogado Cristiano Zanin descobriu o caminho das pedras, ou os atalhos para evitar o calvário que seria uma sabatina no Senado, onde fosse colocado à prova seu “notável saber jurídico”. Zanin foi buscar apoio dos evangélicos, cuja bancada é influente e com interesses que vão além das pautas conservadoras - como não ao aborto e ao casamento homoafetivo. Seus líderes são donos de grandes fortunas e as igrejas fábricas de ativo eleitoral.

A maioria de seus adeptos é “expropriada” de bens sob a promessa de que quando mais ‘derem’ às igrejas, mais receberão… Fazem da pobreza o suprimento de um negócio mantido as custas da fé e do medo.

Não são as melhores cabeças para um indicado para a Suprema Corte buscar apoio. Mas tem sido assim ao longo do tempo.

As indicações para o STF seguem caminhos transversos até o dia da sabatina, quando o candidato descobre que não existe um julgamento de seus méritos, que os senadores não sabem o que perguntar e tudo termina num festivo encontro entre amigos.

É um desgaste para o sistema de justiça essa busca de apoio dos indicados pelo presidente de plantão. Pelo simples fato de que, mesmo numa sabatina final, com senadores preparados (?) e hostis, prevaleceria as respostas do indicado. Aí que entra o notável saber jurídico, que muitos afirmam que Zanin não tem…