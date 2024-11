Mick Jagger publica foto com Lucas, seu filho com Luciana Gimenez, ao apoiar Kamala Harris nos EUA

Lucas Jagger é filho do cantor com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Recentemente, ele se formou em Artes Literárias na New York University.

Na imagem, aparecem, na parte superior, as britânicas Georgia (32) e Karis (54), a francesa Jade (53) e a americana Elizabeth (40). Já James (39) e Lucas (25), também americanos, estão na parte inferior, ao lado do pai.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mick Jagger, 81, é mais uma celebridade a apoiar a candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Nesta segunda-feira (4), o cantor inglês, líder da banda The Rolling Stones, publicou uma montagem em que aparecem seis de seus oito filhos e disse se sentir representado por eles nas eleições do país. "Não se esqueça de votar. Os filhos Jagger estão votando na Kamala", escreveu na legenda.

