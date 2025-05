Adam Pearson viverá o Homem Elefante em nova adaptação para os cinemas

As gravações do longa terão início apenas em 2026 e maiores informações sobre a equipe e o elenco da produção não foram divulgadas. A história de "O Homem Elefante" foi apresentada nos palcos, pela primeira vez, em 1977. Três anos depois, ela seria adaptada para os cinemas pelo diretor David Lynch, morto último mês de janeiro.

"Joseph Merrick é um homem com quem tenho um relacionamento longo e complexo. Desde ter tido seu nome usado como termo de escárnio até ter aprendido sobre ele em documentários que apresentei, tive uma jornada catártica de crescimento até aprender a amar e respeitar um homem em quem, quando criança, eu evitava até mesmo pensar. Agora, como defensor da causa da deficiência e ator, não consigo imaginar maior honra do que contar a verdadeira história de Joseph Carey Merrick", afirmou Pearson em suas redes sociais.

Pearson tem neurofibromatose, doença genética que determina o crescimento de tumores benignos ao longo dos nervos, e que pode acometer qualquer parte do corpo, e será a primeira pessoa com deficiência a viver o personagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.