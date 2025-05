Italiano Pietro Parolin lidera apostas para ser novo papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O italiano Pietro Parolin lidera as apostas para suceder o papa Francisco. As bets movimentam milhões ao redor do mundo após a morte do argentino. O Conclave, processo secreto dos cardeais da Igreja Católica para eleger o novo pontífice, começa na próxima quarta-feira (7) de maio.

No Brasil, assim como na Itália, não é possível apostar no Conclave em casas de aposta legalizadas. Contudo, bets de outros países apontam quem pode ser o novo líder da igreja. Na americana Polymarket, maior site de apostas do mundo, já foram investidos mais de U$13.262.765 no nome do próximo papa.

Parolin aparece com 27% de chances de ser eleito no conclave na Polymarket. O italiano, que é Secretário de Estado do Vaticano, além de concorrer, é responsável por conduzir o processo.

Depois, surge o nome do filipino Luis Antonio Tagle, 67, com 19%. Ele é favorável a reformas na Igreja Católica e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma.

O terceiro lugar está com Peter Turkson, de Gana, com 14%. Matteu Zuppi, acerbispo de Bolonha, segue logo atrás, com 12%.

Na Itália, onde as apostas são proibidas, o jogo "Fantapapa" é popular entre os curiosos. Os jogadores criam uma equipe de 11 candidatos papais e ganham pontos se um membro for mencionado de forma proeminente na mídia dentro da Itália e além. Pontos extras são atribuídos se um de seus escolhidos for eleito, com bônus para palpites corretos sobre outros elementos, como o nome adotado pelo novo pontífice.

"Até o momento, (Cardeal Matteo) Zuppi é o candidato preferido", disse Pietro Pace, um dos criadores do Fantapapa, à Reuters.