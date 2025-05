Gata sobrevive a queda em desfiladeiro de 115 metros de altura nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma gatinha de cerca de 12 anos de idade foi a única sobrevivente de um acidente em um desfiladeiro no Parque Nacional do Cânion Bryce, nos Estados Unidos, no início desta semana. Ela foi encontrada ao lado dos corpos de seus donos na noite de terça-feira (29).

Os donos da gata estava viajando com ela, e tiveram os corpos identificados pela polícia como Matthew Nannen, de 45 anos, e Bailee Crane, de 58. Segundo o Departamento do xerife do condado de Garfield, o casal de turistas morreu entre segunda e terça.

Ao resgatar a gata, que sobreviveu à queda de um desfiladeiro de 115 metros de altura, autoridades locais pediram ajuda à equipe da ONG Best Friends Animal Society. Ela foi levada ao um centro de acolhimento no estado de Utah.

Segundo um comunicado divulgado pela organização de proteção animal nesta sexta-feira (2), a felina foi encontrada com costelas fraturadas em uma gaiola preta e macia, que estava suja e rasgada, mas "parece ter suportado bastante bem a queda".

O bichinho foi batizado como Mirage, "Miragem", em tradução livre para português, e está sob cuidados médicos, em observação. De acordo com a organização, os exames de sangue da gata estão normais, e a equipe espera os resultados das radiografias para determinar se ela sofreu fraturas ou outras lesões internas.

"Ela estava um pouco dolorida, mas se mostrou amigável durante o exame, além de beber e comer por conta própria", disse a organização.