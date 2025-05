Lady Gaga surge em Copacabana para ensaio antes do megashow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga finalmente apareceu em Copacabana, Rio de Janeiro, desta vez já no palco montado na areia, ensaiando para seu megashow que acontece no sábado (2).

A cantora, que estava reclusa em seu hotel na Zona Sul sem aparecer para os fãs, surgiu cantando "How Bad Do U Want Me", usando óculos escuros e roupa preta, acompanhada de dançarinos.

A areia já estava lotada de fãs, que entraram em êxtase com a prévia do que Gaga irá apresentar na noite seguinte. A artista permaneceu cerca de 15 minutos no palco e ensaiou outras duas músicas: "Shallow", trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela", o qual ela protagonizou ao lado de Bradley Cooper, e "Vanish Into You", também de seu álbum "Mayhem".

"How Bad Do U Want Me" foi escolhida para testar o movimento da artista entre a cenografia, "Shallow" para testar o piano, e "Vanish Into You" para testar o momento do show em que ela desce para cumprimentar a plateia.

Gaga desembarcou no Rio na madrugada de terça-feira (29) e seguiu direto para o Copacabana Palace, onde ficará hospedada até o show, que é gratuito.