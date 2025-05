Feira literária movimenta Bixiga neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bairro do Bixiga, na região da Bela Vista, recebe neste sábado (3) e domingo (4) a primeira edição da Feira do Livro da Rocha. O evento, que acontece nos dois dias das 10h às 20h, reúne mesas de debates, venda de livros e uma série de atividades culturais e sociais.

Entre os destaques da programação estão uma aula pública com o neurocientista Miguel Nicolelis e uma mesa de discussão sobre como a literatura contemporânea aborda as violências, com participação de Jeferson Tenório, Mariana Salomão Carrara e Micheliny Verunschk.

Também participam do evento nomes como Luciany Aparecida, Natalia Timerman, Vinícius Neves Mariano, Sérgio Vaz, Geni Nuñez, Amara Moira e Raquel Rolnik.

As atividades são gratuitas e acontecem em diversos espaços espalhados ao longo de 250 metros da rua Rocha, que estará fechada para veículos nestes dias. O ponto de referência é a sede da Livraria Simples, organizadora do evento, que fica no número 259.

Bancas de 48 editoras estarão disponíveis com exposição e venda de livros com preços promocionais nos dias da feira.

Felipe Roth Faya, 37, e Adalberto Ribeiro, 43, dois dos sócios da Livraria Simples, explicam que os objetivos principais são fomentar a cultura da leitura para mais pessoas e fortalecer a conexão com a comunidade local na qual eles e a livraria estão inseridos.

"Pela primeira vez, o Brasil tem mais pessoas que dizem não ler como hábito. É preciso atrair novos leitores e a nossa proposta é aproximar as pessoas do bairro do mundo da leitura", afirma Faya.

As temáticas das rodas de conversa e mesas de discussão do evento são pensadas a partir de questões importantes para a comunidade do Bixiga, como os quilombos urbanos, a cultura negra e a especulação imobiliária.

De acordo com os organizadores, além da equipe da Livraria Simples, a feira também tem o apoio de mais de 20 coletivos e movimentos sociais que já atuam no bairro.

Durante o evento também haverá passeios guiados pela região, contação de histórias e brincadeiras para crianças, exibição de filmes sobre o bairro, apresentações musicais e prestação de serviços comunitários, como corte de cabelo, aula de pilates e oficina de reciclagem.

A programação completa dos dois dias de feira está disponível no site da livraria.