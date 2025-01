Jean Smart pede que TVs não exibam prêmios como Oscar e ajudem vítimas de incêndio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jean Smart, atriz da série de comédia "Hacks", apelou às emissoras que transmitirão as premiações de Hollywood para cancelar seus eventos devido aos incêndios que devastam a região de Los Angeles.

"Atenção! Com TODO o respeito, durante a temporada de celebração em Hollywood, espero que qualquer uma das redes que transmitirão as próximas premiações considere seriamente NÃO transmiti-las e doe a receita que teriam arrecadado para as vítimas dos incêndios e para os bombeiros," escreveu a atriz em seu Instaram, nesta quinta-feira (8).

Apesar de não citar nomes, Smart pode está se referindo ao Oscar, ao Critic’s Choice Awards e ao Screen Actors Guild Awards, os próximos eventos da temporada de Hollywood.

O SAG inclusive precisou cancelar seu evento de anúncio dos indicados devido ao fogo, e o prazo da votação da Academia foi adiada por dois dias. A cerimônia do Critic’s Choice, que seria neste domingo (12), foi adiada para o dia 26.

Estreias de filmes também foram canceladas, notadamente "The Last Showgirl", com Pamela Anderson, "Lobisomem" e "Better Man". Produções de séries como "Grey’s Anatomy", "Fallout" e inclusive "Hacks" foram interrompidas.

Mesmo que as chamas se restrinjam a certas regiões, a qualidade do ar está com baixa qualidade devido à fumaça. Autoridades recomendam que residentes evitem sair ao ar livre.

Milhares de estruturas queimaram desde o começo do incêndio, na terça (7) pela manhã, e 130 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas da região. Até o momento, foram confirmadas cinco mortes pelo jornal Los Angeles Times.