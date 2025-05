Fãs de Lady Gaga lotam estação de metrô e fazem sinfonia com leques

Funcionários do MetrôRio tentavam organizar o movimento, posicionando-se nas portas dos trens para orientar os passageiros a desembarcar em estações mais distantes, como Siqueira Campos e Cantagalo, e assim evitar o colapso da estação mais próxima ao evento. No entanto, não obtinham sucesso.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A estação de metrô Cardeal Arcoverde, a mais próxima ao palco montado na Praia de Copacabana para o show de Lady Gaga, ficou completamente lotada na tarde deste sábado (3), cerca de três horas antes do início da apresentação. O fluxo de fãs era tão intenso que os corredores e plataformas ficaram congestionados, dificultando a circulação. Só era possível caminhar com muita lentidão, e alguns trechos chegaram a ficar parados.

