Desmanche, balada da Augusta, é reaberta em Pinheiros com bar e karaokê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de cinco anos de pista fechada, o Desmanche está de volta. Mas não é mais o mesmo. A balada que fez sucesso na rua Augusta é reaberta agora em Pinheiros, com bar e karaokê -além das festas, é claro.

A reabertura também ainda não está 100%, mas o espaço já recebe o público saudoso desde a semana passada. Nesta primeira etapa, foi inaugurada uma pista para 150 pessoas, bar e um palco aberto de karaokê. Para cantar, compra-se fichas. A entrada é gratuita.

Com previsão até o meio do ano, serão inauguradas uma pista aos fundos do imóvel, do tipo inferninho, e outra no segundo andar, além de uma área com sacada. A capacidade final será semelhante à original, de 600 pessoas.

O Desmanche foi fundado há dez anos, com programação que abarcava música brasileira, eletrônica, hip hop e outros estilos. Deu origem ainda a um bloco de Carnaval popular. Quem está por trás da marca é Ronaldo Rinaldi, conhecido como DJ Click, responsável por criar outras baladas e bares na cena noturna paulista.

A pandemia fez o espaço fechar as portas. Click tinha planos de reabri-lo em novo formato, em 2023. A ideia era ir para a Barra Funda, que virou point de bares descolados, mas o projeto com outros sócios não deu certo.

Nesse meio tempo, ele abriu o Curtiça, na Vila Madalena, e o Motelzinho, no Bexiga, que combinar bar, karaokê e festas.

De olho em onde estava o burburinho, escolheu como endereço a região próxima ao largo da Batata. "Além dos bares, começou uma fase notívaga, com muitos barzinhos e baladas ficando abertas até mais tarde", diz Click. Por ora, a casa funciona até as 5h.

A decoração trouxe os elementos antigos, como pedaços de uma Kombi espalhados pelo ambiente, e luzes neon coloridas. A pegada musical segue a mesma. Click faz discotecagem por lá nesta sexta (17) e sábado (18).

O bar expede drinques clássicos e autorais, com preços de R$ 22 a R$ 38. O menu de comidas será lançado em breve com petiscos de boteco, servidos num espaço com mesas, cadeiras e sofás.

"A gente fez um Desmanche para os jovens, e o público envelheceu junto. O pessoal que antes tinha 20 anos, hoje tem 30, e quer lugar para sentar", diz Click. "Também fui envelhecendo, não vou mais para lugar que não tem onde sentar, passei dessa fase."

DESMANCHE

Onde R. Padre Carvalho, 741, Pinheiros, região oeste

Link https://www.instagram.com/desmanchebar/