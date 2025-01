Confirmada no BBB 25, dupla de bailarinas já dividiu casa durante pandemia

Renata afirma que sua personalidade é motivo de conflitos. Professora diz ser direta e gosta de estar no centro das situações. Eva, sua amiga, entrega que, dependendo do dia, ela pode dar uma resposta atravessada.

Eva é fisioterapeuta, bailarina e modelo fotográfica. Ela iniciou carreira no balé aos seis anos e diz ser determinada deste então. Atualmente, mora com a mãe e o padastro e está em busca de um maior conforto financeiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eva, 31, bailarina profissional, e Renata, 32, professora de dança, estão confirmadas no grupo Pipoca do BBB 25.

