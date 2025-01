Andréa Beltrão vibra com prêmio de Fernanda Torres

Ela contou também já ter conversado com a amiga: "Ela falou que está em um universo paralelo. Ela está em outra galáxia. Deve ser muito impressionante você estar ali no meio daquelas pessoas que você vê sempre nos filmes, sabe quem é e o que fez", contou Andréa, que destacou a relevância da trama de Eunice Paiva."É uma história muito nossa, que tem que ser contada e lembrada", explicou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andréa Beltrão comemorou muito a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz de Drama. A intérprete de Sueli na série "Tapas e Beijos" (Fátima era o nome da personagem de Fernanda), da Globo, exibida durante cinco temporadas, contou ter ficado emocionada com o reconhecimento do trabalho da amiga no filme "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles:

