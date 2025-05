Vendedor atropelado no Amazonas vai receber dinheiro e pensão do motorista

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas condenou um motorista a indenizar um vendedor ambulante que sofreu graves lesões em um acidente de trânsito ocorrido em junho de 2019. A decisão, assinada pelo juiz Diógenes Vidal Pessoa Neto, determina o pagamento de R$ 8 mil por danos morais, R$ 8 mil por danos estéticos e pensão mensal de 1/3 do salário mínimo até agosto de 2025.

