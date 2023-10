UEA e Universidade de Harvard oferecem curso de saúde, em Manaus

Manaus/AM - Em parceria com a Universidade de Harvard, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estará no "Harvard-Brazil Public Health Collaborative Field Course 2024", que acontecerá em Manaus. O curso é uma oportunidade para alunos de pós-graduação e funcionários do Sistema Único de Saúde (SUS) com experiência em pesquisa aprofundarem seus conhecimentos em saúde pública. As inscrições estarão abertas até o dia 15 de outubro de 2023.

A edição de 2024 do curso focará em temas como HIV/AIDS, malária, tuberculose, sistemas de saúde e nutrição. Os participantes trabalharão em grupos, utilizando uma abordagem de resolução de problemas, para analisar fatores ambientais e socioeconômicos no Brasil associados a essas doenças e outros grandes problemas de saúde pública. O curso também visa promover a identificação de características populacionais e o estabelecimento de colaborações acadêmicas duradouras.

Para mais informações e inscrições, acesse o link: https://loom.ly/7icLrxc

*Com informações da assessoria