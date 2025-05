UEA divulga vagas remanescentes para MBA em Bioeconomia e Projetos Sustentáveis

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital das vagas remanescentes do MBA em Bioeconomia e Projetos Sustentáveis. No total, são disponibilizadas 30 vagas. As inscrições serão realizadas até o dia até às 23h59min do dia 30 de maio de 2025 para o e-mail: [email protected].

Sobre o curso

O curso tem o objetivo de capacitar os profissionais para atuarem de forma estratégica e inovadora na geração de processos, produtos e serviços, a fim de que desenvolvam modelos de negócios sustentáveis na área de bioeconomia. O curso será oferecido no período noturno, de segunda a sexta, no horário das 18h às 21h40, e sábado das 8h às 17h, com aulas uma semana de cada mês, distribuídas conforme anexo III definido no edital.

As aulas acontecerão nas dependências da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.141, Centro, zona sul de Manaus. As matrículas serão feitas no período de 9 a 12 de junho.

Mais informações no edital:

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11825