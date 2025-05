STF mantém ação penal contra mulher flagrada com celulares roubados em Manaus

Manaus/AM - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a ação penal contra Kelren Silva, presa em flagrante com celulares roubados, mesmo sem ter sido reconhecida pelas vítimas dos assaltos ocorridos em Manaus. A defesa alegava que a denúncia era vaga e pedia o trancamento do processo via habeas corpus, o que foi negado pelo ministro Edson Fachin.

