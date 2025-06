SRAG: Amazonas tem 604 casos e 35 óbitos por vírus respiratórios

É imprescindível que pessoas com sintomas respiratórios, profissionais de saúde, os que precisam entrar em contato com indivíduos sintomáticos e quem faz parte de grupo de risco, como idosos, quem tem comorbidades e indivíduos com doenças de imunossupressão usem máscara de proteção respiratória para evitar transmissão de vírus respiratórios.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) atualizou, nesta segunda-feira (09), o Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios no Amazonas. De 1º de janeiro a 7 de junho de 2025, foram registrados 1.996 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desses, 604 por vírus respiratórios, o que representa uma redução de 28,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 844 casos.

