SES-AM procura familiares de paciente atendido pelo Samu em Manaus

A unidade pede, a quem tiver alguma informação, que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato com o Serviço Social do CESMAM pelo telefone (92) 98413-4146.

O paciente foi conduzido pelo Samu, no dia 17 de junho. O mesmo identifica-se como Adriel, entretanto como apresenta-se bastante desorientado e confuso, não se sabe se a informação procede, o que dificulta a comunicação com a equipe multidisciplinar.

Manaus/AM - O serviço social do Centro de Saúde Mental do Amazonas (CESMAM), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que deu entrada totalmente desorientado.

