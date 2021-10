Seas oferta serviços para idosos em Centro de Convivência em Manaus

A ação vai propiciar um sistema de atendimento rotativo e horários pré-agendados, obedecendo aos protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19. O objetivo do governo é fomentar ações que promovam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como, a inclusão de variados segmentos, no âmbito da proteção social básica, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), promove, nesta sexta-feira (22), uma ação social de cidadania voltada para envelhecentes (a partir dos 50 anos) e idosos, com oferta de serviços de saúde, cidadania, embelezamento, empreendedorismo e meio ambiente. A programação, alusiva ao mês do Idoso, acontece no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), na zona norte de Manaus, das 8h às 16h.

