Saúde lança painéis epidemiológicos de HIV/Aids, sífilis e IST’s no Amazonas

Nos casos de IST´s, o painel mostra que um total de 8.023 casos foram registrados no Amazonas, entre janeiro e novembro de 2023. Desses, 3.535 são mulheres e 4.488 homens. Mais informações no link: https://abre.ai/hu6X .

Painéis epidemiológicos - Conforme o painel, foram registrados no Amazonas, entre janeiro e novembro de 2023, um total de 1.787 casos de HIV/Aids, e um total de 236 óbitos pela doença. Mais informações no link: https://abre.ai/hu6O .

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) lançou, nesta sexta-feira (1º), painéis epidemiológicos sobre o cenário de HIV/Aids, sífilis e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) no Amazonas.

