São Raimundo é eliminado do 1º turno do Barezão após empate com o Manaus

Manaus/AM - São Raimundo-AM foi eliminado do primeiro turno do Campeonato Amazonense após empatar com o Manaus em 1 a 1 neste domingo (09), pela quarta rodada do Campeonato Amazonense, no estádio da Colina, em Manaus.

O Tufão vencia por 1 a 0 até os 51 minutos do segundo tempo, quando levou um gol no último lance, de Lelo.

Com o empate, o Manaus foi a 5 pontos, assumindo a liderança do grupo A e está garantido nas semifinais do primeiro turno.