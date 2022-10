Reconstrução de pontes que desabaram na BR-319 vai custar R$ 50 milhões

A expectativa do órgão é de que em 15 dias seja restabelecida a conexão terrestre entre os municípios, com estruturas provisórias.

Já na ponte sobre o Rio Autaz Mirim, que desmoronou no fim de semana, o Dnit estuda a construção de um aterro com espaço para escoamento da água ou a implantação do transporte por balsas, até que a ponte seja recuperada.

Segundo o Dnit, no Rio Curuçá, a ponte do Exército será montada já nos próximos dias. A estrutura está vindo de Rondônia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.