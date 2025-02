Prefeitura de Manaus divulga resultado final do Bolsa Universidade 2025

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus anunciou na sexta-feira (31) o resultado final do programa Bolsa Universidade 2025, com a homologação dos aprovados. Ao todo, foram oferecidas 47.377 vagas para o ensino superior em instituições particulares da cidade.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial do Município, o processo levou em consideração os recursos, bem como a conferência documental dos candidatos, conforme estabelecido no Edital nº 02/2024. As vagas foram distribuídas em três níveis de descontos: 100% (integral), 75% e 50% do valor da mensalidade dos cursos, com compensação tributária e bolsas voluntárias.

O programa recebeu 45 mil inscrições, e 18.787 candidatos foram classificados. Além disso, 20.982 pessoas ficaram no cadastro reserva e poderão ser chamadas durante o período de remanejamento, caso surjam novas vagas.

Os interessados podem acessar a lista completa de aprovados no documento abaixo: