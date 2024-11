Prefeitura anuncia pagamento de auxílio para permissionários da Ponta Negra

A praia da Ponta Negra foi interditada para banho no dia 17 de setembro. A medida ocorreu após o nível do Rio Negro atingir a cota mínima de segurança, que é de 16 metros. Na época, o rio estava com a cota de 15,77 metros.

O prefeito de Manaus, David Almeida, vai anunciar, na sexta-feira (01/11), o pagamento de auxílio financeiro para permissionários que atuam na praia da Ponta Negra, que serão afetados com a interdição do espaço.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.