Suspeitos são presos por oferecerem bebida alcoólica a adolescentes no Amazonas

Manaus/AM - Dois suspeitos, que não tiveram o nome informados, foram detidos na noite desse sábado (4), por fornecerem bebida alcoólica a menores de idade. Os suspeitos foram encontrados durante uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizada em Iranduba.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a operação teve como objetivo averiguar possíveis casos de crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil, exploração sexual ou qualquer outro tipo de violência.

“Verificamos também ocorrências de crianças e adolescentes em situação de rua ou que estavam desacompanhados dos pais, além de identificarmos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em bares, o que gerou flagrante de indivíduos por fornecer bebida alcoólica para menores”, disse a delegada.

A operação contou com servidores da Depca, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba e do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do distrito de Cacau Pirêra. A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como objetivo combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes. E também contou com o apoio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Vigilância Sanitária de Iranduba.

Segundo a delegada, também foi feito um trabalho de conscientização e sensibilização com distribuição de panfletos e folders em relação à proteção integral das crianças e adolescentes. “Estivemos todos integrados para proteger as crianças e os adolescentes, a fim de construir um local seguro para elas”, finalizou Juliana.