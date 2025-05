Amo do Garantido revela sexo de bebê em vídeo emocionante enviado a casal em Manaus

O momento da revelação foi exibido durante o chá do casal, diante de familiares e amigos, que se emocionaram com a surpresa.

Manaus/AM -Um momento único e cheio de emoção marcou o chá revelação do casal Matheus e Grazi, em Manaus. Eles receberam um vídeo especial do Amo do Boi Garantido, JP Farias, que revelou o sexo do bebê de forma emocionante.

