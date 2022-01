Pontes construídas na AM-174 interligam Novo Aripuanã e Apuí

Manaus/AM- O Governo do Amazonas concluiu a construção de quatro pontes de madeira ao longo da rodovia AM-174, entre os municípios de Novo Aripuanã e de Apuí. Foi investido o valor total de R$ 4.270.216,75.

Foram construídas uma ponte medindo 114 metros no rio Aracu, no Km 22,50; outra medindo 90 metros, no Igarapé Açu, na altura do Km 123,50; outra medindo 40,16 metros, localizada no Igarapé Liberal, no Km 182,70; e uma quarta ponte, medindo 40,16 metros, no rio Canadá, no Km 208,70 da AM-174.

A construção das pontes facilita a ligação entre os municípios, incentiva a economia local, contribui com o escoamento da produção rural e melhora a qualidade de vida da população.

O município de Novo Aripuanã tem uma população estimada em 26.443 habitantes, enquanto Apuí contabiliza 22.739 moradores, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021. Os dois municípios estão situados na calha do rio Madeira.