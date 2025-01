Polícia apreende mais de 500 kg de pescado irregular em Coari

Manaus/AM - Os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, na tarde deste domingo (19), cerca de 500 quilos de pirarucu durante abordagem dos policiais que atuam da Base Fluvial Arpão I, nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas. O responsável pelo pescado foi preso em flagrante por crime ambiental.

Durante patrulhamento pelos rios, a equipe da Base Arpão I realizou abordagem ao barco Esther Bonfim IV, que transportava o pirarucu em manta, salgado e seco sem a devida autorização legal. A embarcação tinha como destino o município de Coari.

Foram apreendidos, no total, 200 quilos de pirarucu fresco e 371 quilos de pirarucu salgado/seco, configurando prática de crime ambiental previsto no Art. 34 da Lei 9605/98 (transportar espécies em desacordo com a Guia de Trânsito para Pescado - Ibama).