Manaus planeja tarifa de R$ 4,50 em ônibus para usuários do CadÚnico

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) coordenou uma reunião com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) para alinhar as estratégias de implementação da tarifa social no transporte coletivo para usuários do Cadastro Único (CadÚnico), para que estes venham a pagar R$ 4,50, conforme o decreto municipal em vigor desde abril.

Os órgãos trabalham em conjunto para assegurar que apenas os usuários que atendem aos critérios estabelecidos sejam contemplados. Uma vez que o número de beneficiários elegíveis seja confirmado, uma portaria oficial será emitida, autorizando a confecção de um cartão específico para a tarifa social. Este cartão será posteriormente cadastrado no sistema do Sinetram e entregue diretamente aos usuários qualificados.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, enfatizou que o processo está seguindo o cronograma estabelecido, com a previsão de implementação da tarifa social até 20 de junho. Para garantir a eficiência do processo, um grupo de trabalho interinstitucional foi formado para adequar a base de dados e realizar o cadastro dos usuários com direito ao benefício.

A Semasc, por sua vez, propôs formalizar um termo de cooperação técnica com o IMMU para o compartilhamento de dados do CadÚnico, reforçando a legitimidade dos beneficiários através de um rigoroso cruzamento de informações.